ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، أمس، 45.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11,875.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 633 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات برغرايززر، وسينومي ريتل، والتطويرية الغذائية، وميدغلف للتأمين، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، ورعاية، والأبحاث والإعلام، وكابلات الرياض، والكابلات السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.68%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وإس تي سي، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إس تي سي، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو، أمس، منخفضًا 25.79 نقطة ليقفل عند مستوى 29,570.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.