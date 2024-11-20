رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي بمقدار 1.1 مليار دولار، ليصبح إجمالي ملكية السعودية من سندات الخزانة نحو 143.7 مليار دولار، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.وتُعد حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي الأعلى منذ 4 سنوات ونصف.وحافظت السعودية على المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 113.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و30.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%.وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 1,123.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 772 مليار دولار.