لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر، أمس، مع انحسار خطر اضطراب الإمدادات؛ بسبب عاصفة في الولايات المتحدة، وبعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الذين يتطلعون لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 73.78 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً أو 0.2% إلى 70.23 دولار للبرميل.وقال محلل السوق لدى إحدى الشركات توني سيكامور، في مذكرة: «حزمة التحفيز التي أعلنتها (بكين)، في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، (الجمعة)، جاءت أقل من توقعات السوق، وتوجيهاتها المستقبلية الغامضة تشير إلى تحفيز متواضع للإسكان والاستهلاك فحسب». ومن المتوقع أن ينمو استهلاك النفط في الصين، المحرك العالمي لنمو الطلب العالمي منذ سنوات، بالكاد في عام 2024 مع تباطؤ نموها الاقتصادي، وانخفاض استخدام البنزين مع النمو السريع للسيارات الكهربائية، وإحلال الغاز الطبيعي المسال محل الديزل كوقود للشاحنات.