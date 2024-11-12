كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن قيمة صفقات القطاع العقاري في السعودية منذ مطلع العام الحالي 2024، تخطت الـ 630 مليار ريال.وأضاف، خلال حفل افتتاح معرض سيتي سكيب بالرياض، أن عدد المطورين العقاريين في السعودية بلغ أكثر من 170 بين محلي وعالمي.وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها 180 مليار ريال خلال المعرض.وذكر، أن البنوك المحلية زادت حجم التمويل العقاري من 200 مليار ريال في 2018 إلى 800 مليار ريال حالياً، لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لتلبية حجم المشاريع في القطاع.وأضاف الحقيل، أن القيمة المتوقعة لسوق التمويل العقاري هي 1.3 تريليون ريال في 2030، ما ينعكس على استقرار سوق التمويل العقاري ويخفف من آثار أسعار أرباح التمويل، كما سيسهم في جذب المطورين وتمكينهم من تقديم خيارات سكنية بأسعار تنافسية.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع العقاري كمنظومة متكاملة لتحقيق طموحات المستقبل، وتم بدء تعزيز المعروض من خلال بناء السوق المحلية، وجذب أكبر الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى اعتماد تقنيات البناء المتعددة، والتأكد من سلسلة القيمة لوصول مواد البناء في مكانها الطبيعي، وتطوير أسواق رأس المال المختصة لدعم تقديم حلول تمويل عقاري مناسبة.وأضاف قائلاً: «إن الشركة الوطنية للإسكان حققت مبيعات بمبلغ 13 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي لـ 13 ألف وحدة سكنية، لتتجاوز عدد نفس الوحدات بنفس الفترة من العام الماضي بأربع مرات».