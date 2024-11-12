تجاوز سعر عملة بيتكوين مستوى 81 ألف دولار لأول مرة في تعاملات أمس، بدعم من تبني الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.وتعهد ترمب، خلال حملته الانتخابية، بوضع الولايات المتحدة في مركز صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من «بيتكوين»، وتعيين منظمين للأصول الرقمية. ومنذ بداية العام الحالي ارتفعت «بيتكوين» بأكثر من 90%، بمساعدة الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية - ETF'S وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.وخلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أمريكي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.ووعد ترمب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة.