أعلنت شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، تعيينها مصفياً قضائياً لشركة المرتفعات للخدمات الطبية المحدودة ذات السجل التجاري رقم 4030054885، بمقتضى الحكم رقم ٤٦۳۰۰۵۸۰۳۵ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 29/1/1446هـ في القضية رقم ۳۸۸۲٤۸۱ والمذيل بالصيغة التنفيذية. ودعت في بيان كل من له حقوق على الشركة أن يتقدم لها بمطالبته على العنوان التالي: (جدة - الشرفية - طريق المدينة المنورة - مبنى الخليج بلازا - الدور الخامس)، أو من خلال البريد الإلكتروني على العنوان info@at-cpa.com.sa، خلال 15 يوما من تاريخه. وللاستعلام - هاتف رقم 920012776.