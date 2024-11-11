تقترب عملة بيتكوين من 80 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بتبني الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية، واحتمال وجود كونغرس يضم مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 4.3% إلى مستوى غير مسبوق 79,771 دولار، أمس، وظلت بالقرب من 79,000 دولار، كما ارتفعت العملات الأصغر مثل كاردانو ودوجكوين المفضلة لدى جماهير الميم، وفقاً لتقرير نشرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».وتدور تساؤلات حول ما إذا كانت مكاسب بيتكوين بداية لارتفاعات أكبر، أم لا. ويقول خبراء ومحللون إن العملة قد تصل إلى 100 ألف دولار قبل نهاية 2024.