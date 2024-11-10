تجاوز المؤشر (ستاندرد آند بورز 500) حاجز ستة آلاف نقطة لفترة قصيرة، أمس الأول (الجمعة)، وأغلق على أكبر مكسب أسبوعي له خلال عام بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واقتراب الحزب الجمهوري من السيطرة على الكونغرس.وارتفع المؤشر (داو جونز الصناعي) 259.65 نقطة أو 0.59% إلى 43988.99 نقطة، وهذا مستوى إغلاق قياسي جديد، فيما سجل مكاسب 4.6% في أسبوع.وزاد المؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 22.44 نقطة أو 0.38% إلى 5995.54 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بينما سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6%.كما صعد المؤشر (ناسداك المجمع) 17.32 نقطة أو 0.09% إلى 19286.78 نقطة، في حين ارتفع بنسبة 5.7% خلال الأسبوع.وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة ارتفعت إلى مستويات قياسية، الأربعاء عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية مع توقع المحللين استفادة الشركات من خطط ترمب لخفض الضرائب والحد من القيود التنظيمية.وارتفع (ستاندرد آند بورز 500) بأكثر من 25% هذا العام، مسجلاً مكاسب ثابتة منذ نهاية دورة الهبوط السابقة في شهر أكتوبر 2022.ويتوقع محللون أن تؤدي سياسات ترمب المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية والقضاء على الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب إلى تعزيز النمو والتضخم.وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الخميس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً على نطاق واسع.