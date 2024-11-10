فميا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة (الخميس) الماضي، تزايدت التوقعات حول احتمال إقدامه على تخفيضات أخرى خلال شهر ديسمبر القادم، وجاء هذا القرار في إطار جهود الفيدرالي لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفةP أبرزها تهدئة التضخم وتحفيز النمو.وتوقعت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدراليP التي تقيس تكلفة القروض غير المضمونة بين البنوك لليلة واحدة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل، بعد أن خفض (الفيدرالي) أسعار الفائدة بالمقدار نفسه نهاية الاجتماع الذي استمر يومين؛ وفقاً لتقارير إعلامية. وأظهرت حسابات مجموعة بورصات لندن أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تشير أيضاً إلى تخفيضات أخرى بمقدار 67 نقطة أساس لعام 2025.وخفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50% -4.75%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وكان القرار بالإجماع.وأشار البيان أيضاً أن النمو الاقتصادي لا يزال قوياً، في حين يستمر التضخم في التحرك نحو مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.وأضاف رانيري أنه من المتوقع أن تكون هناك تخفيضات لاحقة في عام 2025. يعتمد ذلك على آمال استمرار هذا في تحفيز نشاط المستهلكين في سوق الائتمان، خصوصاً عند النظر في منتجات الائتمان التي كانت بطيئة في الأرباع السنوية الأخيرة.وأشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 72% في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الشهر القادم.