سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً، أمس (الأربعاء)، بفعل حفاظ الدولار على قوته مع ارتفاع «التداولات المراهنة على سياسة ترمب»، فيما يترقب المستثمرون أيضاً عن كثب الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، وذلك عقب افتتاح السوق وإعلان فوز دونالد ترمب بالانتخابات.وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 2.4% أو 66.1 دولار إلى 2,683.6 دولار للأوقية في بداية تداولاته الأسبوعية، وتراجع السعر الفوري للذهب 3% إلى 2,661.28 دولار.كما تراجعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 4.21% عند 31.4 دولار، وتراجع سعر البلاتين الفوري 3.47% إلى 983.44 دولار للأوقية.وهبطت أسعار النفط بنحو 2%، أمس (الأربعاء)، بفعل ارتفاع الدولار وسط التوقعات التي أشارت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.وإلى جانب ارتفاع الدولار الذي يلقي بظلاله على أسعار السلع الأولية، فإن رئاسة ترمب قد تشهد تبني سياسات من شأنها أن تزيد الضغوط على اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وبالتالي إضعاف الطلب، وفقاً للمحللة المستقلة تينا تنج.ويتجه الدولار لتحقيق أكبر ارتفاع يومي منذ شهر مارس 2020 مقابل نظرائه الرئيسيين وسط انطلاق ما يسمى «التداولات المراهنة على سياسة ترمب».ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة به مثل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.