أشارت «مجموعة تداول السعودية» إلى أنها تتطلع إلى الاندماجات والاستحواذات؛ لتوسيع أسواق رأس المال في المملكة وسط تدفق الطروحات المحلية.وأكد كبير مسؤولي الاستراتيجية في مجموعة تداول السعودية القابضة لي هودجكينسون، أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستلعب دوراً بارزاً في المستقبل.وقال: «المجموعة تهدف إلى عمليات استحواذ يسهل توليد عوائد منها ومجدية من الناحية الاستراتيجية».وكانت النتائج المالية الأولية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة، بنسبة 37.24% في الربع الثالث من 2024، إلى نحو 140.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 102.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.وخلال الأشهر التسعة من 2024، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 69.53% إلى نحو 505.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 298.3 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2023.