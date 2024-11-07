ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي جديد يزيد على 75 ألف دولار، أمس، مع مراهنة المتداولين على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في السباق الرئاسي الأمريكي.وبلغت قيمة العملة الرقمية 75,005.08 دولار، متجاوزة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,797.98 دولار، وهو سعر كانت قد حقّقته في مارس الماضي.وزادت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكثر من 180 مليار دولار، منذ بدء التصويت في الانتخابات الأمريكية.ورغم ذلك، سجلت صناديق تداول عملة البيتكوين تدفقات سلبية لليوم الثالث على التوالي، أمس، بـ72 مليون دولار لكنها تأتي أقل بكثير مما سجلته في اليوم السابق عند 540 مليون دولار.بدوره، قفز سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 1.5% في مقابل الين واليورو خلال التعاملات الآسيوية، أمس، مدفوعاً بتوقع المتداولين فوز ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.