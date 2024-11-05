أعلن أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، أن الطلب لن يصل إلى الذروة مع استمرار نمو الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى وجود بعض التحديات لكن الصورة ليست سلبية كما يصورها البعض.وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، أهمية تنويع مصادر الطاقة لدعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى توجه الإمارات واهتمامها بإجراء مزيد من التحسينات، بما يظهر للعالم خطوة أولية للاستدامة.وأشار المزروعي، في كلمة له مع انطلاق فعاليات مؤتمر «أديبك 2024» أمس في أبوظبي، إلى استمرار الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.ويسلط «أديبك» الضوء على الدور النوعي للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة مع تبني وجهات نظر جديدة بمشاركة شخصيات من قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، للمساهمة في صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).وخلال الحدث سيتم تنظيم 10 مؤتمرات متنوعة تقام على مساحة 16 قاعة، بمشاركة أكثر من 2,200 شركة عارضة تمثل مختلف قطاعات الطاقة في العالم، من بينها 54 شركة من شركات النفط الوطنية والعالمية، وجهات وطنية وشركات هندسية دولية، و30 جناحاً وطنياً للدول العارضة.ويحضر المؤتمر أكثر من 184 ألف مشارك من 164 دولة، كما يستضيف الحدث أكثر من 1,800 متحدث، بما في ذلك أكثر من 40 وزيراً من حول العالم، و200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، ويشارك 16,500 مندوب في أكثر من 370 جلسة مؤتمر.