واصلت المملكة تصدّرها المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور للعام 2023، وفقاً للتقرير الصادر من المركز الوطني للنخيل والتمور، إذ بلغت قيمة الصادرات أكثر من 1.463 مليار ريال، استناداً لبيانات مركز التجارة العالمي (Comtrade)، بينما تجاوز حجم الإنتاج 1.9 مليون طن مستنداً على بيانات الهيئة العامة للإحصاء.وحققت التمور السعودية انتشاراً واسعاً في الأسواق الدولية، إذ وصلت إلى 119 دولة حول العالم بنهاية العام 2023، وتضاعفت قيمة صادرات التمور بنسبة 152.5% منذ عام 2016، مُحققة نمواً تراكمياً سنوياً بلغ 12.3%.وسجلت الصادرات السعودية، نمواً بارزاً في أسواق عدة، ويعكس هذا الإنجاز الكبير الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع النخيل والتمور، بوصفه قيمة ثقافية تعكس الهوية التراثية والحضارية للمملكة، إلى جانب الجهود المشهودة بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية لتسهيل الإجراءات الخاصة بتصديرها وتسويقها عالمياً وذلك بالعمل والشراكة مع القطاع الخاص، مما يُحقق استراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور بزيادة قدرة التمور السعودية على التنافس عالمياً.وأسهمت خطط وجهود المركز الوطني للنخيل والتمور في ترسيخ مكانة التمور السعودية، لتكون منتجاً مميزاً وعالي الجودة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في رؤية المملكة 2030، لجعل قطاع النخيل والتمور أحد الروافد الرئيسية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمن القطاعات المستهدفة لتنويع الاقتصاد الوطني.