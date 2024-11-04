واصل صندوق الاستثمارات العامة رفع ملكيته في أسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي»، إذ أعلنت مجموعة MBC إبرام إحدى الشركات المالكة لحصة مسيطرة في المجموعة اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة تقضي بموجبها ببيع حصتها في مجموعة MBC التي تعادل 54% من أسهم المجموعة، بسعر يعادل 41.6 ريال لكل سهم، بما يعادل 179.55 مليون سهم، وهو ما دفع السهم إلى الصعود بالنسبة القصوى عقب إعلان الاتفاقية ليغلق عند مستوى 45.75 ريال للسهم، لتعادل نسبة 54% نحو 8.21 مليار ريال كقيمة سوقية.وكشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير رسمية، أن إجمالي ملكية صندوق الاستثمارات العامة السوقية في الأسهم السعودية تجاوزت 1.75 تريليون ريال بنهاية تداولاتها أمس (الأحد)، مقسمة على 27 شركة مدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، بملكية مباشرة وغير مباشرة، إذ يفصل الصندوق نحو 246 مليار ريال لوصول قيمته السوقية إلى حاجز 2 تريليون ريال.ووفقاً للرصد، كان لتملك الصندوق في شركة أرامكو النصيب الأعلى، إذ بلغت ملكية الصندوق نحو 1.05 تريليون ريال، ويمتلك الصندوق نحو 16% من شركة أرامكو، منها 12% في محافظ تابعة للصندوق، و4% لشركة سنابل التي يمتلكها الصندوق بشكل كامل، ولكنها غير مفصحة في موقع «تداول»، لأن النظام يشترط أن يتم الإفصاح عن ملكية كبار الملاك إذا بلغت نسبة ملكيتهم 5% وأكثر.وجاءت شركة «أكوا باور» في المرتبة الثانية كأعلى قيمة سوقية يتملك صندوق الاستثمارات بها، إذ بلغت ملكية الصندوق في الشركة نحو 44.16% تعادل قيمتها 153.68 مليار ريال، ثم شركة «معادن» في المرتبة الثالثة بملكية قيمتها 138.9 مليار ريال، إذ يمتلك الصندوق نحو 67.18% من إجمالي أسهم الشركة، وجاءت شركة «Stc» في المرتبة الرابعة وبلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها الصندوق نحو 134.56 مليار ريال، بتملك الصندوق نحو 64% من إجمالي أسهم الشركة.ويمتلك الصندوق في 5 شركات ما بين 10 - 100 مليار ريال، ممثلة في شركات «الأهلي، علم، الكهرباء، تداول، الرياض»، وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات نحو 216.83 مليار ريال. أما الشركات التي يمتلك فيها الصندوق من 1 - 10 مليارات ريال فبلغت 12 شركة وهي: «المراعي عبر شركة سالك، MBC، الإنماء، المملكة، العقارية، أديس، البحري، نادك عبر شركة سالك، مرافق، إعمار، أسمنت الجنوب، أسمنت القصيم».وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات مجتمعة نحو 57.69 مليار ريال.ويتملك الصندوق في 6 شركات أقل من مليار ريال لكل شركة، وتنوعت ملكيته على شركات: «طيبة، مبكو، سابتكو، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، الخزف».