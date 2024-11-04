كشف أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان وجود 350 شركة تركية مهتمة بالاستثمار في المملكة، ودور اتحاد الغرف التجارية في تمكين الشركات الأجنبية من الدخول للسوق وربطها بالمستثمرين السعوديين.وأشار العرينان عقب اللقاء التنسيقي للوفد السعودي المشارك بالتزامن مع زيارة وزير التجارة ماجد القصبي أمس (الأحد) إلى مشاركة أكثر من 50 شركة سعودية في الاجتماع التنسيقي، بعضها مستثمر وبعضها ترغب في الدخول للسوق التركية.وتابع: «لمسنا من الجانب التركي الرغبة في الدخول للسوق السعودية، واليوم (الإثنين) سيعقد ملتقى الأعمال السعودي التركي، والجانب التركي كشف مشاركة 350 شركة من جانبه، وهذا عدد كبير جداً؛ مما يدل على الفرص الكبيرة والمتاحة في المملكة في ظل رؤية 2030، ودليل على الاقتصاد القوي».وأكد العرينان أنه سيتم التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات السعودية والتركية، لافتاً إلى أن اتحاد الغرف يستقبل وفوداً تجارية من كل دول العالم، ولا يكاد يمر أسبوع إلا و5 وفود تجارية تأتي إلى المملكة ترغب بالدخول للسوق السعودية، ودور الاتحاد فتح هذه الأبواب وتمكين الشركات لدخول السوق السعودية، وهناك أجهزة كبيرة في الدولة تدعم دخول المستثمر للسوق السعودية، وتوفر لهم المعلومات، ويدعم اتحاد الغرف عقد الشراكات وفتح المجال أمامها. وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي سامي العصيمي أن هناك نمواً كبيراً في عدد الشركات وزيادة بحجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا في عام 2023 بأكثر من 20%، وهذا العام متوقع أن يزيد على 10%، مؤكداً أن أصحاب الأعمال من البلدين لديهم حماس كبير للتعاون المشترك.