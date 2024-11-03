يتوقع أن تزور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا القاهرة، اليوم (الأحد)، وستعقد مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.وأكدت غورغيفا، الشهر الماضي، أنها ستسافر إلى مصر للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي وتأكيد الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة القرض المصاحب له ثمانية مليارات دولار، ويثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيره على المصريين، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.وستناقش غورغيفا إمكانية تعديل البرنامج لإتاحة فترة زمنية أطول للإصلاحات.وقد أبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أي تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساسي لا يُتوقع أن تتغير.