دشّن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل أمس (الإثنين) الحل التمويلي «أقل هامش ربح تمويلي» الذي يصل إلى 2.59 % لمستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء.وتأتي مبادرة الحل التمويلي أقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل يصل إلى 2.59 % تلبية لمتطلبات وتطلعات مستفيدي «سكني» لتملك منازلهم بأقل تكلفة تمويلية وذلك لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف محلي. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي: «إن مبادرة الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59 % تأتي للمرة الثانية على التوالي تلبية لطلبات مستفيدي سكني؛ بهدف إيجاد الحلول التمويلية الداعمة لتعزيز فرص التملّك»، لافتًا إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة مع مصرف الراجحي ولفترة محدودة.وأضاف أن المبادرة تؤكد السعي الدائم والجهود المتواصلة لدعم وتحسين قدرة مستفيدي «سكني» على تملك السكن الملائم بحلول ومزايا تمويلية متنوعة تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، مشيرا إلى أن الحل التمويلي «أقل هامش ربح تمويلي» يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي ومعالجة التحديات التمويلية لتسهيل رحلة تملك الأسر السعودية للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية.