أعلن المدير العام المساعد الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) الدكتور عبدالحكيم الواعر، أن أسعار الغذاء بدأت خلال العام الماضي بالتراجع بشكل طفيف بعد الزيادات الكبيرة التي حدثت أثناء جائحة كورونا وكذلك الحرب في البحر الأسود، لكن عادت الأسعار للارتفاع مجدداً بإجمالي 3% لسلة السلع الغذائية عن الشهر الماضي. وقال، في مقابلة مع «العربية Business»: «هذا الارتفاع له عدة تفسيرات، أهمها ارتفاع أسعار السكر بنسبة تجاوزت 10% نتيجة مخاوف السوق العالمية من رفع القيود في الهند على استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول، ومستويات هطول الأمطار ومعدلات النقل النهري في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، خصوصاً في البرازيل».