شدد وزير المالية محمد الجدعان على ضرورة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تعزيز فاعليتها التشغيلية وقدرتها المالية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية، وأكد، خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في واشنطن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أن السعودية تدعم «خارطة طريق مجموعة العشرين لجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية»، والمُصادق عليها ‏من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة البرازيلية.وأوضح الجدعان خلال جلسة «الاقتصاد العالمي: دور مجموعة العشرين خلال الـ 25 عاماً الماضية والحاجة المستمرة إلى التعاون الدولي»، أن لمجموعة العشرين دورا جوهريا في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز التعاون، ومن ذلك ما قامت به المجموعة في ظل رئاسة المملكة للمجموعة في العام 2020، حيث استجابت استجابة فعالة للأزمة الصحية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، بما في ذلك من خلال اعتماد مبادرات لتخفيف أعباء الديون للدول المحتاجة. وعلى هامش الاجتماع، شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير في اجتماع الطاولة المستديرة حول استكشاف الابتكارات المالية للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وأكد خلاله التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جزءاً من رؤية السعودية 2030. كما شارك باوزير في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والمناخ والبيئة والخارجية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وأكد خلاله التزام المملكة بتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول العام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتماشى مع خططها التنموية وجهودها للتنويع الاقتصادي.