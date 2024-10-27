أغلق المؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع في جلسة الجمعة مدفوعاً بأسهم الشركات العملاقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون النتائج الفصلية لبعض أكبر شركات وول ستريت الأسبوع المقبل. وصعد سهم تسلا بعد يوم من ارتفاعه 22% على خلفية توقعات مبيعات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، كما ارتفع سهما أبل ومايكروسوفت.وتقدم سهم إنفيديا العملاقة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية لتتجاوز لفترة وجيزة شركة أبل وتزيحها عن عرش الشركة الأكبر في العالم قياسا بالقيمة السوقية، وفقاً لوكالات إعلامية. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات مع ترقب المستثمرين بيانات التوظيف الأسبوع المقبل للخروج بمؤشرات على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من الأسبوع، بلغ العائد أعلى مستوى في 3 أشهر عند 4.26%، مما أثر على سوق الأسهم.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.86 نقطة، أو 0.03%، إلى 5,808 نقاط، فيما هبط 0.9% خلال الأسبوع لينهي مكاسب استمرت 6 أسابيع.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 263.21 نقطة، أو 0.62%، إلى 42,111.15 نقطة، فيما هبط 2.7% خلال الأسبوع.في المقابل، ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 103.87 نقطة، أو 0.56% في جلسة الجمعة، إلى 18,519.36 نقطة، فيما زاد بنسبة 0.1% خلال الأسبوع مسجلاً مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.