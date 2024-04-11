ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.03 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من شهر أبريل.وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي؛ الذي صدر أمس الأول (الثلاثاء)، أن مخزونات البنزين تراجعت 609 آلاف برميل في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات المقطرات -تشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 120 ألف برميل.وقرب ختام تعاملاته أمس (الأربعاء)، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام (برنت) القياسي تسليم يونيو بنسبة 1.08% إلى 89.40 دولار للبرميل.كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام (نايمكس) الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.39% إلى 85.23 دولار للبرميل، في حين تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية للمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة أمس (الأربعاء).