كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن فائض الميزان التجاري للسعودية في شهر سبتمبر الماضي (فرق قيمة الصادرات السلعية عن قيمة الواردات السلعية) سجل نمواً بنسبة 100.53% مقارنة بشهر يوليو الماضي.ووفقاً للرصد، بلغ الفائض في شهر سبتمبر الماضي نحو 43.74 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات 103.82 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 60.09 مليار ريال، ليبلغ إجمالي حجم التجارة نحو 163.91 مليار ريال، بفائض قيمته 43.74 مليار ريال.يعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 14.5 مليار ريال، بما يعادل 24.1% من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر الماضي،، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11%، وميناء رأس تنورة بنسبة 6.6% ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.4%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة ما نسبته 67.8% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة. وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.0 مليار ريال 18.3% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر الماضي، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان وكوريا الجنوبية، بقيمة 11.4 مليار ريال بنسبة 11% و10.2 مليار ريال بنسبة 9.9% على التوالي.وكانت كل من الهند، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدور العشر نحو 69.7 مليار ريال، تعادل نسبتها 67.1% من إجمالي الصادرات.وكانت قيمة الواردات من الصين 12.3 مليار ريال تعادل نسبتها 20.5% من إجمالي الواردات، لتستحوذ على المرتبة الأولى لواردات السعودية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة 8.7%.