فيما تراجعت أسعار النفط في آخر تعاملات لها مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بدعم إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة، إلا أن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع «أوبك+» الأسبوع القادم؛ لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.ونزل سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت في تعاملات، أمس، 84 سنتاً بما يعادل 1% إلى 80.58 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2% عن إغلاق (الأربعاء) الماضي عند 75.54 دولار.وحقق كلا العقدين أول مكاسب أسبوعية لهما في خمسة أسابيع، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه «أوبك+» لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط أخيراً؛ بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خصوصاً من المنتجين من خارج «أوبك».يذكر، أن «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، أعلنت (الأربعاء) الماضي، تأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر الجاري إلى الثلاثين منه.