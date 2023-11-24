كشفت ردتاغ، علامة الأزياء والمنتجات المنزلية الرائدة في الشرق الأوسط والشهيرة بتقديم أجود المنتجات بقيمة تنافسية، عن إطلاق تشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2023 التي تضم تصاميم أنيقة بلمسات عصرية، وذلك احتفاءً بمفاهيم الأزياء العملية الأنيقة مع اقتراب موسم الأشهر المعتدلة. وتتنوع ألوان تصاميم التشكيلة المستوحاة من الأجواء الشتوية، لتشمل تدرجات البني القرميدي والخمري بدرجة البوردو إضافةً إلى تفاصيل وقصات عتيقة، ما يضمن إطلالات دافئة لا مثيل لها. كما تضم التشكيلة قطعاً بتصاميم عصرية مخصصة للأطفال مصنوعة من الأقمشة الشتوية الخفيفة، والتي تتزين بنقشات على شكل شخصيات ديزني ومارفل ودي سي؛ إلى جانب مجموعة من الأزياء المخصصة للبالغين بما فيها القطع الأساسية المصنوعة من أقمشة سميكة مثل سترات كارديجان ومعاطف الفرو. وتبرز القطع الكلاسيكية بلونٍ موحّد ضمن تشكيلة خريف وشتاء 2023، حيث تناسب الأشهر الشتوية الباردة وتضفي لمسات أنيقة على أي إطلالة. وأوضح شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في ردتاغ، أن التشكيلة الجديدة تحتفي بالأزياء الأساسية التي رسمت أناقة الأفراد خلال فصل الشتاء في الماضي، إذ تجمع بين الطابعين العصري والعتيق بأسلوب فريد. وأضاف قائلاً: «نفخر في ردتاغ بقدرتنا على ابتكار تصاميم تجمع بين آخر الصيحات العالمية في عالم الموضة والطابع المحلي للأزياء، لتلبية تفضيلات عشاق الموضة في المنطقة. وتقدم التشكيلة الجديدة تصاميم مستوحاة من الأجواء الشتوية التي نثق أنها ستنال إعجاب عملائنا». وتتضمن التشكيلة خيارات واسعة من سترات الرجال المصنوعة من أقمشة خفيفة الوزن بألوان موحدة وتدرجات كريمية، والتي تضمن توفير الدفء وتتزين بسحاب سلس الحركة، إلى جانب المعاطف الصوفية المميزة بياقات متباينة، والسترات المستوحاة من أزياء راكبي الدراجات النارية بتدرجات لونية شتوية رائعة. وتعتمد ردتاغ في تصميم أزياء السيدات ضمن التشكيلة الجديدة على منهجها الذي يجمع بين القصات العصرية والبسيطة بطابع مفعم بالأناقة. وتضم مجموعة أزياء السيدات معاطف طويلة من الفرو الصناعي بألوان البيج، وأخرى بتصاميم عتيقة وتدرجات الأحمر الداكن، إضافةً إلى سترات على شكل قمصان بتقليمات ونقشات كبيرة مربعة الشكل وتدرجات مشتقة من اللون البني، ومعاطف الفرو السميكة باللون الأزرق الداكن، لضمان تألق السيدات بأجمل الإطلالات الشتوية. وتشمل التشكيلة خيارات مميزة من الفساتين المريحة بثنيات وأكمام طويلة مزينة بطبعات الأزهار مع الأوشحة الصوفية المحبوكة، لتضفي مظهراً جذاباً يلفت الأنظار ويتكامل مع أناقة الموسم. وقال شهباز شيخ: «تقدم التشكيلة الجديدة تصاميم عمليةً تنسجم مع أهمية الملابس الشتوية ودورها في توفير الدفء والراحة والأناقة خلال الأشهر الباردة». ويتحقق هذا الهدف بامتياز في مجموعة أزياء الأطفال المؤلفة من السترات المبطنة والصوفية، التي تأتي بخيارات القبعات المتصلة بالسترات مع عدّة ألوان هادئة مثل الوردي الفاتح. كما تشمل التشكيلة التي تقدمها ردتاغ تصاميم رائعة للبالغين كالسترات الطويلة والكنزات القطنية المزينة بتقليمات كبيرة والسترات المنفوخة، بما يلبي تفضيلات عشاق الأناقة الواثقين والجريئين. وتهدف مبادرة ردتاغ المستمرة بعنوان «أسعار مخفّضة أكثر» إلى توفير أرقى الأزياء بأسعار مناسبة للجميع، كما تنطبق على تصاميم التشكيلة الجديدة والمتوفرة في مختلف متاجر العلامة وعلى متجرها الإلكتروني. وتلتزم هذه المبادرة بنهج ردتاغ الذي يركز على رضا العملاء بالدرجة الأولى، والذي ساهم في إطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات للعلامة، مكافآت ردتاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو في المنطقة. لمزيدٍ من المعلومات والاطلاع على تشكيلة ردتاغ لموسم خريف وشتاء 2023، يرجى الضغط على الرابط: