كشف تقرير حديث لبرنامج «كفالة»؛ الخاص بضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن إجمالي قيمة التمويل لبرنامج كفالة منذ إطلاق البرنامج بلغ 87.57 مليار ريال، توزعت على أكثر من 20 ألف منشأة بواقع 56.740 كفالة، وبلغ إجمالي قيمة التمويلات في الربع الثالث من العام الحالي 2023 نحو 3.79 مليار ريال تقسمت على 1447 منشأة بواقع 1704 كفالات.واستحوذت منشآت منطقة الرياض على 33.1 مليار ريال من قيمة التمويلات المقدمة، وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً بـ19.28 مليار ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ16.54 مليار ريال.ويقدم البرنامج ضمانات فاعلة لتحفيز تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ التي لم تعتد على التعامل مع جهات التمويل وذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.وسيقدم البرنامج ضمانات مالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم عبر شراكات إستراتيجية وكوادر وطنية وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بالقواعد المعرفية.تمويلات البرنامج: