كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على بيانات منصة «جودي» الإلكترونية، أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي في شهر سبتمبر الماضي لأول مرة منذ 5 أشهر من الخفض المتواصل.ووفقاً للرصد، فقد خفضت السعودية إنتاجها النفطي خلال الأشهر الخمسة التي شهدت انخفاضا بنسبة 14.77%، ليبلغ الإنتاج في شهر أغسطس الماضي نحو 8.92 مليون برميل نفط يومياً، مقارنة بـ10.46 مليون برميل نفط يومياً في شهر أبريل الماضي.وارتفع إنتاج السعودية في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 8.98 مليون برميل نفط يومياً، بزيادة شهرية نسبتها 0.64% بما يعادل رفع الإنتاج 57 ألف برميل نفط يومياً.وأكد مصدر بوزارة الطاقة السعودية، أخيراً، أنه تماشياً مع توقعات المحللين، فإن السعودية ستواصل خفض إنتاجها الطوعي بما يعادل مليون برميل يومياً، وبذلك سيصل إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يومياً في شهر ديسمبر. وأضاف المصدر، أن «هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها»، ثم أعلنت روسيا أيضاً مواصلة خفض الإنتاج الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية شهر ديسمبر.إنتاج السعودية النفطي:ارتفع0.64 %في شهر57 ألفبرميل زيادة شهرية