وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين؛ ما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وكان البيان الختامي للقمة السعودية - الصينية في الرياض، قد أكد في ديسمبر 2022 زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين، وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات.وشدد البيان على أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يعد شراكة إستراتيجية مهمة، مؤكداً على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي.ورحب البيان بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، مشيراً إلى أهمية استقطاب الشركات الصينية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، لافتاً إلى أهمية خلق بيئة استثمارية داعمة في إطار رؤية السعودية 2030، مؤكداً تعميق التعاون الاستثماري مع السعودية في الاقتصاد الرقمي.