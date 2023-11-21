زادت العقود الآجلة للنفط، أمس، لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة «أوبك+» الإمدادات على نحو أكبر، لدعم الأسعار التي تشهد تراجعاً منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط، بسبب الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بما يعادل 0.89%، إلى 81.33 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتاً ليسجل 76.59 دولار للبرميل.وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر القادم في وقت لاحق، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير 2024 الأكثر نشاطاً 13 سنتاً، أو 0.2%، إلى 76.17 دولار للبرميل.من جهتهم، قال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نموذجنا الإحصائي لقرارات أوبك يشير إلى أنه لا ينبغي استبعاد تخفيضات أعمق نظراً لانخفاض مراكز المضاربة والفروق الزمنية والمخزونات الأعلى من المتوقع».يذكر أن توقعات البنك الأساسية تتمثل في أن تظل تخفيضات إنتاج المجموعة الحالية سارية بالكامل في عام 2024.