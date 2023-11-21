تألقت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس (بنز) في المملكة، بحصد جائزتين من جوائز «بي آر أرابيا» الوطنية لقطاع السيارات بالمملكة بنسختها الحادية عشرة، حيث حصلت سيارة Mercedes-Benz EQE على جائزة أفضل سيارة سيدان كهربائية فاخرة لعام 2023، وتسلم الجائزة رئيس إدارة المبيعات بشركة الجفالي للسيارات وسام نعيم، ونالت الشركة جائزة أفضل حملة تسويقية لعام 2023 عن حملة (رحلة نحو الفخامة)، وتسلم الجائزة رئيس إدارة التسويق والتطوير في الشركة باسم ولي.واستحقت سيارة Mercedes-Benz EQE الجائزة بعد أن أصبحت أيقونة للسيارات الكهربائية الفاخرة حول العالم، ويقدم هذا الطراز تجربة مستقبلية عن السيارات الفاخرة الشاملة والمتطورة، والتي تتميّز بنهج تصميم رياضي متعدد الأغراض ومزودة بجميع العناصر المميزة لتشكيلة سيارات مرسيدس (بنز) ذات تكنولوجيا «EQ».وتميّزت حملة (رحلة نحو الفخامة)، والتي كانت عبارة عن فعالية راقية احتضنها مطل البجيري في منطقة الدرعية التاريخية، اشتمل العرض الفريد من نوعه على مجموعة من السيارات الجديدة التي تم طرحها أخيراً في السوق السعودية من بينها سيارات (Mercedes-AMG SL 55)، و(Mercedes-AMG G 63 4x4²) و(Mercedes-Maybach GLS 100th Edition) ذات الإصدار والعدد المحدود، كما شمل العرض مجموعة من السيارات الأخرى منها سيارتا (Mercedes-Maybach S-Class) الفاخرة، و(EQS) الكهربائية بالكامل، وكشفت شركة الجفالي للسيارات الستار عن (Concept EQG) النموذج الكهربائي لـG-Class والتي تعتبر أيقونة سيارات مرسيدس-بنز للطرق البرية والوعرة.وبارك رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات باسم ولي لكافة منسوبي الشركة وعملائها هذا التميّز، الذي جاء نظير التعاون وتكاتف الجهود من الجميع في حملة (رحلة نحو الفخامة) واستمراراً لتفرد سيارات مرسيدس-بنز بالمقدمة والريادة الذي جسّده تحقيق سيارة Mercedes-Benz EQE جائزة سيارة العام في فئة سيارات السيدان الكهربائية الفاخرة.وأكد، أن هذه الجوائز إضافة لقيمتها التقديرية تعطي مؤشراً إيجابياً بأن الخطط الموضوعة للارتقاء بما يتم تقديمه لعملاء مرسيدس (بنز) تسير وفقاً للإستراتيجية الموضوعة من الشركة الصانعة، وما نقوم به من عمل ودراسات في شركة الجفالي للسيارات لنكون دائماً في مستوى تطلعات ملاك سيارات مرسيدس (بنز).