واصلت عملة بيتكوين تراجعها بعد ارتفاعات قوية شهدتها خلال الأسبوع الماضي؛ ما ضغط على أسواق العملات المشفرة في ظل صراع بين المعنويات الإيجابية والسلبية.على الجانب الإيجابي، لا تزال الأسواق متفائلة بإمكانية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على إطلاق الصناديق المتداولة الفورية لعملة بيتكوين.في مقابل ذلك، يرى المستثمرون، أن المستويات التي سجلتها بيتكوين مبالغ فيها، مؤكدين أنه لا عوامل حقيقية ملموسة تدعم الارتفاعات. وفي تعاملات أمس، شهدت بيتكوين استقراراً طفيفاً إلا أنها سجلت 1.5% من الخسائر خلال أسبوع، وتداولت عند مستويات 36.5 ألف دولار.