أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تطوير سوق رأسمال الدَّين السعودي سيدعم النمو، وأن الصكوك تهيمن على الإصدارات بالريال السعودي.وتوقعت الوكالة استمرار نمو سوق الدين في السعودية، بعد أن نما بنسبة 18.4% في الربع الثالث من العام الحالي، ليسجل 358.8 مليار دولار؛ منها 62% صكوك والباقي في صورة سندات.وقالت الوكالة في تقرير نشرته، أخيراً: إنه من المتوقع أن يتم دعم نمو سوق رأسمال الدين السعودي من خلال تنويع التمويل وتطوير أسواق رأس المال في السعودية.وأوضحت الوكالة، أن السيولة المتاحة للقطاع المصرفي تراجعت، متوقعة أن تظل الودائع المصدر الرئيسي لتمويل البنوك السعودية على المدى الطويل.