اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء محادثات تجارية جديدة العام القادم، رغم التوترات بين البلدين؛ وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية (الجمعة).ويأتي هذا الإعلان بعد أن التقى الرئيس جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ (الأربعاء) الماضي على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.وأجرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو مناقشات موازية مع نظيرها وانغ وينتاو (الخميس)؛ وفق ما نقلته «فرانس برس». وأكدت الوزارة الأمريكية في بيان: «خلال الاجتماع، استعرض المسؤولان التقدم الذي أحرزته مجموعة العمل بشأن قضايا التجارة واتفقا على الاجتماع مرة أخرى وجهاً لوجه في مطلع عام 2024». كما من المقرر أن يجري الجانبان أيضاً مناقشات فنية في يناير حول حماية الأسرار التجارية.ويخوض الاقتصادان الأكبر في العالم منافسة تجارية وجيوسياسية شرسة.