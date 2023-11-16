كشفت أومودا أخيرا أحدث أرقام الصادرات لشهر أكتوبر، حيث بلغ حجم تسليم المركبات ذات العلامة التجارية 12,842 وحدة، مما يحافظ على زخم النمو القوي من الأشهر السابقة. وقد تجاوزت مبيعات أومودا التصديرية التراكمية لهذا العام 130,000 وحدة، في حين أنها تتصدر بشكل شامل في مسار سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، حيث تشكل أومودا تدريجياً مستقبل موضة السفر.

باعتبارها حصاناً أسود ناشئاً في المشهد الحالي لسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، نجحت أومودا، من خلال جماليات تصميمها العصري وتقنياتها الذكية المستقبلية والعديد من الشهادات الدولية الموثوقة، بتصنيع منتجات تتميز بالأداء والجاذبية البصرية. توفر هذه العروض للشباب العالمي سيارات دفع رباعي رياضية مخصصة و مزودة بالتكنولوجيا، مما يفتح المزيد من طرق السفر الرائدة.

التركيز بشكل مكثف على «الجيل الجديد».. وإنشاء جسور التواصل من خلال التجارب المصورة وراء الأرقام المبهرة للمبيعات، يكمن حتماً تواصل أومودا الوثيق مع الجيل الجديد على مستوى العالم. في 6 أكتوبر، في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة، قطر، قامت أومودا ببناء ممر زمني مملوء بالخيال العلمي للمستهلكين. كان هذا المعرض الفريد من نوعه، الغني بتصور فني خاص، يدمج بسلاسة التواتر الجمالي للمستقبل مع تجاوز الزمان والمكان، مجتذبا العديد من المشاركين من الجيل الجديد الذين قدموا آراءً إيجابية، مما عزز تميز الشبان تجاه قيم العلامة التجارية.

في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر، استضافت أومودا «مؤتمر تكوين البيئة الدولي لمستخدمي أومودا 2023»، حيث دعت ممثلي المستخدمين من أكثر من 30 دولة حول العالم. شكل هذا المؤتمر تبادلاً عميقاً ومتابعة متبادلة بين أومودا ومستخدميها. من معارض ومبيعات المنتجات البيئية إلى فعاليات ركوب الدراجات منخفضة الكربون التي جمعت آلاف المستخدمين على مستوى العالم، سلطت أومودا الضوء على التزامها بتطوير النظام البيئي للمستخدم من خلال سلسلة من الفعاليات المتخصصة، وفي المؤتمر، أطلقت أومودا أيضاً العديد من أنشطة اختبار القيادة، وبتصميم جمالي مبهج وأداء قيادي متفوق، حازت أومودا على إعجاب كبير من قبل الحضور.

أومودا تحصد باستمرار جوائز الصناعة.. وتُضاعف جهودها في التوسع على الصعيد العالمي

بينما تستحوذ أومودا باستمرار على استحسان الجيل الجديد من المستخدمين، فقد حققت أيضاً العديد من الجوائز المرموقة في الصناعة. في 31 أكتوبر، في حفل توزيع جوائز اختيار محرري Star CarSifu - المرموق في صناعة السيارات والذي تنظمه مجموعة Star Media Group الماليزية الشهيرة - فازت OMODA 5 بجائزة «أفضل سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم»Best Mid-Size Crossover/SUV ويأتي هذا التكريم في أعقاب الاعتراف بسمعة علامتها التجارية وجودتها من خلال دراسة جودة المركبات الجديدة في الصين التي أجرتها J.D. Power China، مما عزز سلطتها في الصناعة.

في الآونة الأخيرة، مع وصول مركبات أومودا على التوالي إلى موانئ فيتنام وماليزيا والفلبين ومواقع أخرى، فهذا يظهر أن أومودا ستوفر خيارات سفر أكثر ذكاءً للشباب في منطقة جنوب شرق آسيا. ومن المقرر أن يتوسع تخطيطها في منطقة جنوب شرق آسيا بشكل أكبر. بدعم من المنتجات المتميزة والنظام البيئي للمستخدم، تعمل أومودا باستمرار على توسيع نطاق علامتها التجارية. وتتزايد خطواتها العالمية بشكل ثابت، مع إطلاقها في 15 سوقاً حول العالم.

في المستقبل، ستستمر أومودا في خلق المزيد من سيناريوهات التواصل مع المستخدمين، والمغامرة في أسواق أحدث، مما يتيح للمستخدمين إدراك سحر علامة أومودا التجارية بشكل أعمق، وتوفير المزيد من المنتجات الرائدة والعصرية والأكثر جدارة للمستهلكين العالميين.، مما يقود إلى وسيلة سفر جديدة تماماً.

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حول أومودا

من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.

تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية «CROSS» تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.

في اسم OMODA، تمثل الحرف «O» نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما «MODA» فيأخذ من «Modern»، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.

ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم «O-universe» للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العلامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركتهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه!