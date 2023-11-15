رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.وبحسب تقديرات الوكالة الواردة في تقرير حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة، فإن النمو في المملكة سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وذلك في خفض لتوقعاتها مقارنة مع توقعات سابقة صادرة منذ أغسطس 2023.وكان صندوق النقد الدولي خفض في شهر أكتوبر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023، مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في تقدير أصدره الصندوق في يوليو 2023.ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى نمو نسبته 4% بالمقارنة مع 1.2% في التقدير السابق.