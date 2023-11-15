تشهد مصر أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الجاري، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 50 جنيها للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق.

وبحسب ما نشره موقع «العربية. نت»، فإن عددا من المناطق بالقاهرة والجيزة لم تجد أي معروض للسكر في الأسواق والمتاجر الكبرى والمحلات الصغيرة، وإن وجد في بعض الأماكن يكون بأسعار مرتفعة، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت مطلع شهر أكتوبر الماضي، مبادرة لخفض أسعار مجموعة من السلع، بنسب تراوح بين 15-25%، بينها السكر، على أن يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيهاً للكيلو.

وقالت مصادر بوزارة التموين لـ«العربية»: «الهيئة العامة للسلع التموينية تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت القادم؛ بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي».

وأوضحت المصادر، أن المناقصة الجديدة سترفع إجمالي واردات السوق من السكر فوق 400 ألف طن هذا العام، لكنها لا تزال غير كافية لتغطية الفجوة المقدرة بأكثر من 800 ألف طن سنوياً، إذ تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تلك الكميات بعد 45 يوما من الإعلان عن المناقصة، أي أنها لن تدخل قبل بداية العام القادم، وستظل الأسعار مرتفعة حتى توفير كميات تناسب احتياجات السوق الفعلية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لبيانات الوزارة، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل من العام القادم، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر.