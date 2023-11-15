أطلقت الوطنية للإسكان «NHC» مشروعين جديدين في ضاحيتي خيالا وسدايم بمدينة جدة، بإجمالي عدد وحدات يقدر بـ 759 وحدة سكنية، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة، لتصل المشاريع الجديدة المطلقة العام الحالي إلى 46 مشروعاً سكنيًّا في مختلف مناطق المملكة.

وأطلقت مشروع «مد سدايم» في ضاحية سدايم بمساحة تمتد 136,899 م2، وبعدد وحدات يتجاوز 445 وحدة سكنية من نوع «فيلا وتاون هاوس» تراوح مساحاتها ما بين 299- 332م2، وبنماذج مميزة سيتم تنفيذها بأسلوب معماري عصري ليحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضاري مميز، وذلك بالشراكة مع شركة ثبات المسكن العقارية.

كما أطلقت مشروع نزل خيالا في ضاحية خيالا بمساحة 54,131م2 وبعدد وحدات يقدر بـ 312 وحدة سكنية من نوع «شقق» تراوح مساحاتها ما بين 147- 202 م2، مصممة بأسلوب عصري ومستدام مع تكامل الخدمات والمرافق وتوافر الحدائق والمسطحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات، لتلبي تطلعات الأسر السعودية، وذلك بالشراكة مع شركة فيصل عبد الله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري.

ويمكن حجز الوحدات السكنية بدون رسوم في مشروعي مد سدايم ونزل خيالا بأقل هامش ربح تمويلي يصل لـ 2.59% لفترة محدودة ويمكنكم الاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة قنواتنا الرقمية أو مقر مركز سكني الشامل بجدة:

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يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن. وتعمل على الاستثمار في عددٍ من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 25 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 10 ملايين متر مربع وبعدد وحدات تخطت 34 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.