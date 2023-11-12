كشف المستثمر الهندي يوسف علي لـ«عكاظ»، أن النتائج المالية لفروع مجموعة «لولو» في السعودية ممتازة، وأكد أن السعودية تمتلك أرضاً استثمارية خصبة، وهو ما ساهم في رفع عدد الفروع العاملة للمجموعة.وأضاف: ندعم المنتج المحلي السعودي لتصديره خارج السعودية، ولدينا حالياً 59 فرعاً، ونطمح الوصول إلى 100 فرع خلال السنوات القادمة، منها 20 فرعاً خلال عام ونصف، وثلاثة فروع ستكون بمدينة نيوم العالمية، بجودة وكفاءة عالية وأسعار تنافسية، مقدماً شكره للموظفين السعوديين المساهمين في إنجاح عمل المجموعة، إذ يتجاوز عددهم 4,000 عامل وعاملة. جاء حديثه، خلال حفل افتتاح أكبر هايبر ماركت للمجموعة في ينبع الأسبوع الماضي.