ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% في تعاملات جلسة الجمعة، مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف «أوبك بلس»، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 81.43 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.9% إلى 77.17 دولار عند التسوية.وسجلت الأسعار انخفاضاً أسبوعياً قدره 4%، ليتكبد الخامان ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ شهر مايو.وقال محللون لدى كومرتس بنك، «المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط».وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، لشهر ديسمبر.ويجتمع تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر.وأكدت وزارة النفط العراقية، أن بغداد ملتزمة باتفاق «أوبك بلس» بشأن تحديد مستويات الإنتاج. وقالت هيليما كروفت، المحللة لدى «آر بي سي» كابيتال ماركتس: «إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 تتزايد بالتأكيد نظراً لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي».وفي سياق آخر، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الـ10 من نوفمبر، بينما استقر عدد منصات الغاز الأمريكية. وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز»، أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع بمقدار منصتين عند 494 منصة خلال الأسبوع الحالي، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022.بينما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة دون تغيير عند 118 منصة.