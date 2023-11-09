ارتفعت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من تريليون دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، أي ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ»، فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال الأشهر الـ19 الماضية.وذكرت الوكالة، أن هذا الاتجاه ساعد في زيادة العائد على السندات الحكومية، ودفع وكالة «فيتش» إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأمريكية في أغسطس 2023.