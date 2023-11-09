أعلنت وكالة «بلومبيرغ»، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF»، يجري مباحثات مع المجموعة الصينية Human Horizons لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك لاستثمار ما لا يقل عن 250 مليون دولار فيها. ومن المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة في الشركة، التي تقدر قيمتها عند 3 مليارات دولار.وتدرس مجموعة Human Horizons، جمع ما يصل إلى مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص لدعم نمو أعمالها، إضافة إلى خيارات إجراء طرح عام أولي لأسهمها. وتبنت السعودية مبادرة طموحة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن حملتها لتنويع الاقتصاد، إذ تعتزم ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية.نت». وتعتزم شركة «لوسيد موتورز» الأمريكية، التي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع الإنتاج المستهدف في المملكة.