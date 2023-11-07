أعلنت وزارة الاستثمار أخيراً، أن إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الثالث من عام 2023 ارتفع بنسبة 135% ليبلغ نحو 2,192 ترخيصاً.وقالت الوزارة، إنه تم استبعاد عدد التراخيص الجديدة المُصدرة بموجب حملة مكافحة التستر التجاري (تستر).وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية، تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.وسجلت التراخيص المصدرة للمستثمرين الأجانب للربع الرابع على التوالي، بعد أن كان عدد التراخيص الجديدة في الربع الثالث من العام الماضي 2022 نحو 931، وارتفعت إلى 1,281 ترخيصاً في الربع الرابع، وفي الربع الأول من العام الحالي ارتفعت إلى 1,637 ترخيصاً، ثم 1,819 ترخيصاً في الربع الثاني، قبل أن تصل إلى 2,192 ترخيصاً جديداً في الربع الثالث.