كشف رصد أجرته «عكاظ» على حلقة خضار جدة، ارتفاع أسعار البصل من ثلاثة ريالات للكيس الواحد زنة 1.5-2 كيلوغرام إلى تسعة ريالات؛ أي نحو 200%، و12 ريالاً للكيس الواحد زنة 2.5 - 3 كيلوغرامات، بعدما كانت تتراوح أسعاره بين أربعة إلى خمسة ريالات فقط.وأرجع تجار ومتعاملون في الحلقة لـ«عكاظ» السبب وراء ذلك الارتفاع إلى قرار إيقاف تصدير البصل المصري لخارج البلاد، الذي أصدرته الحكومة المصرية، وجرى سريانه اعتباراً من شهر أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية العام الحالي 2023، عقب وصول الأسعار هناك إلى 30 جنيهاً للكيلوغرام الواحد.وأوضحوا أن السوق يعتمد جزئياً على واردات البصل المصرية؛ نظراً إلى الإقبال عليها وجودتها، وأشاروا إلى أن البصل يدخل في مكونات العديد من الأطعمة لذلك ارتفعت أسعاره إلى هذه النسبة.وقال سلمان الرشيدي (أحد تجار الحلقة) لـ«عكاظ»: «البصل المصري لديه عملاؤه الذين يقبلون عليه، وعقب قرار الحكومة المصرية إيقاف تصديره لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية العام الحالي، زادت الأسعار جداً، وقفزت إلى تسعة ريالات للكيس الصغير، و12 ريالاً للكيس الكبير، والسوق حالياً تعتمد على الإنتاج المحلي، والواردات الخليجية والأوروبية».وأضاف: «البصل لأنه أحد المحاصيل التي تدخل في كثير من الأطعمة، وتحتاجه أيضا المطاعم بكثرة، لذلك جاءت أسعاره على هذا النحو من الارتفاع».وبين سويلم السالم (متعامل) أن ارتفاع أسعار البصل في مصر دفع الحكومة المصرية لإيقاف التصدير لكافة دول العالم، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار.ولفت إلى أنه قبل نحو شهر ونصف كانت الأسعار طبيعية ولم تشهد هذه الارتفاعات.وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق الشهر الماضي على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق؛ وفق بيان رسمي، وذلك بعدما ارتفعت أسعار البصل في أسواق التجزئة إلى مستويات تاريخية ليصل الكيلو إلى 30 جنيهاً.