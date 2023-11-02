بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 12.30 مليار ريال، خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 10.06 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.ووفقاً للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 186.33 مليون عملية.وشهدت جميع القطاعات ارتفاعاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي.وتصدر قطاع الملابس والأحذية القطاعات المرتفعة بنسبة 38%، تلاه قطاعا التعليم والاتصالات بنسبة 30%، ثم قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 29%.وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ2.14 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.8 مليار ريال.وفي ما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر 2023، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.15 مليار ريال، ما يمثل 34% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.58 مليار ريال.يذكر، أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.