كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر سبتمبر 2023، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك إلى 12.8 مليار دولار في سبتمبر، عن الشهر السابق.ووفقاً للبيانات، زادت الأصول الأجنبية إلى 1.576 تريليون ريال في سبتمبر الماضي من 1.528 تريليون ريال في أغسطس 2023.وأظهرت البيانات، أنه رغم وجود زيادة عن الشهر السابق، فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية 6.5% على أساس سنوي.وبحسب البيانات، بلغ التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف 5.84 مليار ريال، بنسبة تراجع 18% على أساس شهري، ووصلت نسبة التراجع على أساس سنوي إلى41%.