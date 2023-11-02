ارتفعت أسعار النفط، أمس، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية الأسبوع الحالي، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر ينايرالقادم 0.56%، أو ما يعادل 74 سنتاً، إلى 85.49 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% أمس الأول (الثلاثاء)، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر القادم 4 سنتات لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل مع انقضاء أجل العقد، أمس الأول.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.44%، أو 38 سنتاً، إلى 81.38 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6% في الجلسة السابقة.وذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت نحو 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير نحو 2.5 مليون برميل.