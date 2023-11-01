على هامش معرض الصحة العالمي الذي أقيم في الرياض من 29 إلى 31 أكتوبر، تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عقدت مجموعة فيزيوميد ومجموعة أبرار للاتصالات شراكةً تحت اسم "سمارت هيلث"، بحضور المدير العام لتعزيز الاستثمار في وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الدكتور عادل منشي، والرئيس التنفيذي لشركة فيزيوميدتوماس بيكيت وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة أبرار الدكتور رأفت عبد الرحمن سمان.

تمثل هذه الشراكة الثقة الكبيرة في العمل العميق بين شركة فيزيوميد ووزارة الصحة خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تؤكد على استعداد سمارت هيلث والوزارة على تسريع التعاون بهدف إقامة مشروع ضخم وخارطة طريق لنشر شبكة خدمات الفحص الطبي عبر المملكة، من أجل التصدي للعديد من التحديات الديموغرافية والصحية في المملكة العربية السعودية، بما يواكب "رؤية 2030".

تهدف شركة سمارت هيلث لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال مراكز الرعاية الطبية الرقمية والمبتكرة، وذلك خصوصاً في مجال الفحوصات الطبية الإدارية مثل الإقامة والبلدية، والفحوصات الوقائية، مع رؤية واضحة لتحسين إمكانية الوصول لجميع الشرائح السكانية لإيجاد حلول تشخيصية عالية الجودة وموثوقة وفعالة.