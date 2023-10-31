تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز شهدت مدينة المدينة المنورة مؤتمراً دولياً مهماً في مجال طب النساء والتوليد.

نُظم هذا الحدث التاريخي بجهود كبيرة وشغف من قبل جمعية النساء والولادة بالمدينة المنورة تحت اسم «المؤتمر الدولي الثاني لطب النساء والولادة في المدينة المنورة».

أقيم المؤتمر في حرم جامعة الأمير متعب بن عبدالعزيز، إذ اجتمع المجتمع الطبي لتبادل الأبحاث في مجال النساء والولادة. وشارك الباحثون والأطباء من مختلف الجامعات والمستشفيات في المؤتمر. وتضمن المؤتمر عروضاً للبحوث العملية والدراسات الحديثة في مجال طب النساء والولادة.

لعب مستشفى الدكتور سليمان فقيه، تحت مظلة مجموعة فقيه الطبية، دوراً حاسماً من خلال تقديم الدعم المالي والمعنوي لهذا الحدث الضخم. إضافة إلى ذلك، قدمت أكاديمية فقيه الطبية، الرائدة في التعليم الطبي والجناح البحثي للمجموعة، دعمها لمشاريع البحث والمنشورات العلمية المتعلقة بطب النساء والولادة.

وقدم هذا المؤتمر فرصة قيمة للأطباء والباحثين في مجال طب النساء والولادة لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون والتواصل بين بعضهم البعض.

نبذة عن مجموعة فقيه الطبية:



تأسس مستشفى الدكتور سليمان فقيه عام 1978، ويكمل الآن 46 عاماً من العطاء. إنه مستشفى تخصصي متعدد التخصصات في الرعاية الثالثية مع العديد من «الإنجازات الأولى» في المملكة العربية السعودية. يقف كمصدر للتميز في الرعاية الصحية، وله تاريخ مشرف يمتد لمدة 46 عاماً مكرسة لتقديم رعاية طب استثنائية وتعزيز ثقافة الشفاء، وسيتم افتتاحه قريباً في المدينة المنورة.

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