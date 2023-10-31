أوصى محللون في «جي بي مورغان» العملاء بفتح مراكز بالبيع على المكشوف على أسهم البنوك الأوروبية.وخفّض البنك توصيته للقطاع المصرفي الأوروبي من محايد إلى خفض الوزن داخل المحفظة.وأعاد المحللون الأسباب وراء النظرة المتشائمة إلى سيناريو وصول عوائد السندات هذا الربع إلى الذروة، متوقعاً أن ذلك سيتسبب في مزيد من الضغوط على القطاع ككل.وكانت أسهم البنوك الأوروبية من بين الأفضل أداءً في أوروبا في عام 2023.