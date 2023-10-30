أشار بنك «غولدمان ساكس» إلى أن تشاؤم الأسواق بشأن توقعات النمو الاقتصادي في أمريكا، قد يوفر فرصة جديدة لشراء الأسهم. وتوقع البنك، أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته، وأن تبقى الشركات في قطاعات مثل الخدمات المالية وأشباه الموصلات في وضع جيد نسبياً.ورجح «غولدمان»، أن ينهي مؤشر S&P 500 العام الحالي عند 4,500 نقطة، أي أعلى بقليل من متوسط توقعات المحللين الذين قامت «بلومبيرغ» باستطلاع آرائهم.وكان مؤشر S&P قد أنهى تعاملات الجمعة عند 4,117 نقطة، أي بانخفاض قدره 10% عن أعلى مستوى سجله في 2023، الذي وصل إليه في أواخر شهر يوليو.